Media Capital confirma ter recebido "manifestação de interesse" pelas rádios

A Media Capital confirma ter recebido uma "manifestação de interesse provinda da Bauer" no negócio das rádios, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O Negócios avançou esta sexta-feira que estas unidades estão a ser alvo de negociação com vista à venda ao grupo inglês."O Grupo Media Capital confirma ter recebido uma manifestação de interesse em relação ao seu negócio das rádios, provinda da Bauer, um grande operador de rádio europeu", é possível ler na nota enviada à CMVM. "Todavia, não foram apresentadas quaisquer ofertas vinculativas e é prematuro dizer neste momento que será alcançado algum acordo, cuja produção de efeitos dependeria sempre, aliás, de autorizações regulatórias, designadamente daEntidade Reguladora para a Comunicação Social - ERC", explicita a empresa de media.O Negócios avançou na edição desta sexta-feira, dia 17, que a Media Capital está a negociar a venda das cinco rádios do grupo aos ingleses da Absolute Radio, empresa que é detida pelos alemães do Bauer Media Group.O grupo liderado por Mário Ferreira, que detém uma participação de 35,8% através da Pluris Investments, controla a Rádio Comercial, M80, Cidade, Smooth e Vodafone FM, que no conjunto têm um auditório de mais de dois milhões de pessoas.A Rádio Comercial é a joia da coroa, sendo atualmente a estação com maior audiência no país. Segundo a própria Media Capital, o seu universo de rádios é líder em audiência acumulada de véspera com 27,9%, está também à frente no "share" de audiência com 39,3%, e no "reach" semanal, com 53%. O grupo tem também apostado no lançamento de rádios digitais, tendo agora um total de 11. Nos primeiros seis meses deste ano, o conjunto das rádios registou um resultado operacional de 1,3 milhões de euros. As receitas publicitárias foram de 6,7 milhões de euros.O grupo Bauer é um gigante do setor multimédia, com sede em Hamburgo. Apresenta uma receita anual na ordem dos 2,3 mil milhões de euros, é proprietário de mais 600 revistas, 50 rádios, 400 produtos digitais e ainda conta com atividade na logística, distribuição e serviços de marketing, espalhados por 17 países.(Notícia atualizada)