Medina lamenta "bloqueio inesperado da Hungria" a tributação mínima de empresas na UE

O ministro das Finanças, Fernando Medina, lamentou hoje o "bloqueio inesperado" da Hungria à tributação mínima de 15% sobre os lucros das empresas de maior dimensão na União Europeia (UE), afirmando-se "desiludido" com nova falta de consenso."Superado o bloqueio da Polónia, surge um bloqueio inesperado da Hungria, [...] num dossiê de grande importância para a Europa, onde eliminar a concorrência fiscal a nível empresarial na Europa é algo absolutamente essencial", disse Fernando Medina, falando aos jornalistas portugueses no Luxemburgo, no final de uma reunião dos ministros europeus das Finanças."A presidência francesa tem feito um esforço muito grande, [mas] ainda não foi possível chegar a acordo, esperemos que seja possível chegar a acordo muito em breve", acrescentou.Questionado se ficou desiludido com a posição húngara, o ministro das Finanças admitiu: "Naturalmente que fiquei, porque considero que essa diretiva é eliminarmos o que é o 'dumping' fiscal no espaço da União Europeia, fecharmos os buracos onde muitas empresas escapam e aproveitam para fugir à taxação e uma condição essencial de justiça económica, de justiça social".Os ministros das Finanças da UE, hoje reunidos no Luxemburgo, não conseguiram chegar a um consenso para que as empresas multinacionais paguem pelo menos 15% de imposto sobre os lucros no espaço comunitário, na sequência do acordo alcançado na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para tal tributação.A Comissão Europeia propôs, em dezembro passado, uma tributação mínima de 15% sobre os lucros das multinacionais na UE, como acordado na OCDE, visando "equidade e estabilidade" fiscal no espaço comunitário.A proposta apresentada estabelecia uma taxa de imposto efetiva de 15% na UE, como acordado por 137 países na OCDE, e inclui um conjunto comum de regras sobre o método de cálculo, de modo a que seja aplicada de forma adequada e coerente.As regras propostas seriam aplicáveis a qualquer grande grupo, tanto nacional como internacional, com uma empresa-mãe ou uma filial situada num Estado-membro da UE.Desde há vários anos que a OCDE discute uma proposta relativa a impostos adaptados a uma economia globalizada e digitalizada, visando então exigir impostos às multinacionais, que os pagam onde lhes é mais favorável.Em julho do ano passado, o G20 chegou a acordo sobre a implementação de um novo mecanismo tributário para as empresas multinacionais, abrangendo 130 países e jurisdições.Já em outubro de 2021, a OCDE anunciou que 137 países acordaram a implementação de uma taxa mínima de 15% de IRC para empresas multinacionais a partir de 2023, pondo fim a anos de negociações.Muitos países têm vindo a defender, no seio da OCDE, um imposto mínimo global de 25%, mas a administração norte-americana mostrou-se mais favorável a uma taxa de 15%.Segundo as contas do Observatório Fiscal da UE, entidade independente composta por académicos da área da fiscalidade, uma cobrança mínima de 15% de imposto sobre os lucros das multinacionais poderia representar 48,3 mil milhões de euros em receitas fiscais para o conjunto da União e perto de 100 milhões de euros para Portugal.