Mercadona abre nova loja em Aveiro

A Mercadona anunciou uma nova loja em Aveiro, com abertura marcada para 24 de março, reforçando desta forma a sua presença no distrito. Será a primeira unidade a abrir este ano, sendo que no total a marca espanhola tem prevista a abertura de dez unidades em 2020, localizadas em Aveiro, Porto e Viana do Castelo.

As sessões de apresentação aos vizinhos do futuro supermercado, que se localizará na Avenida Europa (Estrada Nacional 109), na zona do antigo Matadouro, arrancam no próximo sábado, dia 29 de fevereiro, refere a empresa em comunicado. Vão decorrer até 8 de março, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, e o objetivo, como é estratégia habitual da empresa, é dar a conhecer a marca e os seus produtos aos vizinhos do supermercado.

No ano passado a Mercadona abriu dez supermercados no país e tinha já entrado no distrito de Aveiro, com a abertura das lojas de Ovar e São João da Madeira. A nova loja agora anunciada, que dá continuidade ao plano de expansão, prevê a criação de cerca de 60 postos de trabalho no distrito.

Em comunicado, Inês Santos, Diretora de Relações Externas Centro e Sul de Portugal, defende que "esta abertura é mais um importante passo no nosso projeto de expansão em Portugal, numa cidade tão dinâmica e em constante renovação como é Aveiro".

As Sessões de Apresentação aos vizinhos realizam-se duas vezes ao dia, cada uma com a duração de uma hora: às 11h e às 18h. Os interessados podem inscrever-se através dos números de telefone 918 724 597 e 910 441 290, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, de 22 de fevereiro a 8 de março.