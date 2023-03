Metade das cotadas do PSI mudou de CEO desde 2019

Das 24 empresas cotadas que entre 2013 e 2023 estiveram no principal índice da bolsa de Lisboa (tanto no antigo PSI-20 como no atual PSI), 50% mudaram de CEO só nos últimos quatro anos, o que mostra uma mudança geracional e de estilo de gestores.

