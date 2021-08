Metro de Lisboa vai investir 555 milhões até 2023

O Metropolitano da capital prevê investir 170 milhões de euros este ano, quase 191 milhões no próximo e mais de 194 milhões em 2023. Dotações de capital, Fundo Ambiental e venda do terreno de Sete Rios serão as maiores fontes de financiamento.

