Microsoft e Walmart concorrem com Oracle e fazem oferta pela TikTok

A Microsoft e a Walmart juntaram-se para comprar a TikTok. A Oracle também já terá submetido uma proposta.





De acordo com fontes próximas, citadas pela Bloomberg, o acordo deverá estar fechado ainda esta semana, sendo que as propostas auguram o fecho de um eventual acordo. Ainda assim, os detalhes finais deverão alongar-se mais no tempo antes de serem acertados.





A proprietária da TikTok, a ByteDance Ltd., está a pedir cerca de 30 mil milhões de dólares pelas operações nos EUA, de acordo com fontes citadas pela Dow Jones, depois de a Walmart Inc. ter unido forças com a Microsoft Corp. na quinta-feira na proposta de compra da empresa de partilha de vídeos.





A intenção de a Microsoft comprar o TikTok nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia já é conhecida há semanas, mas a gigante tecnológica não está sozinha na corrida: também a Oracle e o Twitter já haviam surgido como potenciais compradores. Até agora, não era certo em que fase se encontravam as discussões e a Microsoft foi a única a admitir publicamente o interesse.





Na quinta-feira passada, o Presidente dos Estados Unidos disse apoiar uma oferta da Oracle para a compra da TikTok, aplicação chinesa de partilha de vídeos, apesar de estarem já em curso negociações com a Microsoft, indicou a Bloomberg. Segundo a agência de notícias económicas, o presidente da Oracle, Larry Ellison, ofereceu milhões de dólares em fundos para a campanha presidencial de Trump.





Entretanto, a aplicação chinesa de partilha de vídeos TikTok, que foi acusada de espionagem pelo presidente norte-americano, Donald Trump, avançou com uma queixa contra o Governo dos Estados Unidos