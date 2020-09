Oracle confirma que venceu corrida à aplicação TikTok

TikTok. A informação já tinha sido avançada este fim de semana, mas foi agora confirmada pela própria empresa. O acordo ainda terá de ser aprovado pelo governo norte-americano."A Oracle confirma a declaração do secretário [de Estado] Mnuchin de que faz parte da proposta apresentada pela ByteDance [dona da TikTok] ao Departamento do Tesouro durante o fim de semana, segundo a qual a Oracle será a fornecedora tecnológica de confiança" da aplicação, de acordo com o comunicado da empresa, citado pela Reuters.

Mnuchin disse à CNBC esta segunda-feira que o governo dos EUA planeia analisar o acordo esta semana. "Temos de ter a certeza de que o código é seguro, de que os dados dos americanos estão seguros, que os telemóveis estão seguros", afirmou, notando que esperam discutir a questão com a Oracle nos próximos dias, em conjunto com as equipas técnicas. A TikTok tem mais de 100 milhões de utilizadores ativos por mês nos EUA.