Miguel Gil Mata substitui Cláudia Azevedo na liderança da Sonae Capital

A Sonae Capital vai ter um novo CEO. A escolha recaiu em Miguel Gil Mata, que substituirá no cargo Cláudia Azevedo, uma vez que a filha do fundador do Grupo Sonae foi a escolhida para liderar a holding Sonae SGPS.



Em comunicado ao mercado, a Sonae Capital diz que na reunião do Conselho de Administração que decorreu esta terça-feira, 17 de Julho, "Cláudia Azevedo apresentou o seu pedido de dispensa do cargo de Presidente da Comissão Executiva".