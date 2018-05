Miguel Relvas vai trabalhar para empresa de blockchain nos EUA

Miguel Relvas vai trabalhar para a norte-americana Dorae, uma start-up nascida em 2014 que se dedica à blockchain - uma tecnologia que ganhou relevo com as criptomoedas.

O político, antigo ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares do governo de Passos Coelho irá liderar os departamentos de medidas tácticas e de sustentabilidade da Dorae, segundo comunicado da empresa.

Ao Negócios, Miguel Relvas disse que este é um "desafio muito atractivo, inovador e interessante", destacando que a Dorae vai "expandir-se na América Latina, sobretudo no Brasil e também em África, onde existem oportunidades interessantes".

A empresa – que sublinha o facto de a blockchain ser uma tecnologia que veio substituir os métodos de segurança criptográfica, com aplicações muito diversas, desde o suavizar das transacções financeiras ao combate ao roubo de identidade – destaca os 20 anos de experiência de Relvas como político, em que a função "é, habitualmente, encontrar terreno comum entre os interesses públicos e privados".

A Dorae está presente em Silicon Valley (EUA), nas Ilhas Caimão e em Londres e emprega a tecnologia blockchain [além de se dedicar também à inteligência artificial] sobretudo no sector das matérias-primas.

Foi nesse contexto que iniciou as suas operações-piloto no sector mineiro, tendo para tal escolhido a República Democrática do Congo – sobretudo devido às suas vastas reservas de cobalto e coltan, as chamadas "matérias-primas da era digital" pela sua importância em inúmeros segmentos, desde telemóveis a carros eléctricos.





Miguel Relvas foi secretário de Estado da Administração Local durante o XV Governo Constitucional de Portugal liderado por Durão Barroso e, entre 2011 e 2013, ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares durante o XIX Governo Constitucional encabeçado pelo líder do PSD, Pedro Passos Coelho.