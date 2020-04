As maiores dificuldades de escoamento são, por um lado, nas carnes de raças autóctones, cuja produção foi programada para dar resposta durante a Páscoa ao consumo das famílias que, "por estarem confinadas e não se juntarem, não estão a consumir".



Por outro lado, nos queijos, enchidos e outras carnes processadas, devido ao encerramento do Canal Horeca, que tinha como principal destinatário a restauração.



Também nas frutas sem casca e nos legumes consumidos em cru há problemas de escoamento não só "por serem perecíeis, mas também pelo receio infundado no sem consumo", explicou.



Através da portaria hoje publicada, para "promover e agilizar os canais de comercialização dos produtos locais, alargando as possibilidades de escoamento", a tutela vem estabelecer um apoio de 48 euros diários - 80% da despesa diária calculada - para apoiar as deslocações dos agricultores até aos mercados locais ou pontos de entrega.



No âmbito das medidas excecionais previstas na portaria, a tutela alargou a abrangência das entidades que dinamizem esses mercados, como câmaras municipais, juntas de freguesia ou organização de produtores e concede apoios para a "adaptação e apetrechamento" dessas infraestruturas dentro dos concelhos ou em concelhos da mesma comunidade intermunicipal.



A despesa elegível para efeitos do apoio oscila entre os 500 e os 50 mil euros, no caso das 'cadeias curtas' e entre 5.000 e 100.000 euros para 'mercados locais'.



O Ministério da Agricultura enviou uma carta a todas as comunidades intermunicipais e Associação Nacional de Municípios Portugueses a sensibilizar as câmaras municipais para a necessidade de reabrirem os mercados municipais e locais, dentro das regras de segurança alimentar exigidas.



A tutela lançou também hoje a campanha "Alimente quem o alimenta", com o objetivo de "apelar ao consumo de produtos locais chamando a atenção do valor dos produtos", por um lado, explicou a governante.



No âmbito da campanha, a tutela pediu também "às grandes superfícies e cadeias de distribuição para reforçarem as suas encomendas junto dos produtores locais, ajudando a fazer o escoamento dos seus produtos".



Maria do Céu Albuquerque anunciou ainda que a tutela está a trabalhar com os Grupos de Ação Local (GAL) na criação de "uma plataforma nacional que ligue quem consome e quem vende".



"É mais uma ferramenta para dinamizar o escoamento dos produtos locais" e para "ficar para o futuro", uma vez que "nada será como antes" e os novos hábitos de consumo a partir da Internet criados pela pandemia "devem ser aproveitados", sublinhou a governante.



