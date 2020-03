Agricultores da Europa alertam para falta de frutas e vegetais

Toda as primaveras, as plantações de Picón em Huelva, na costa atlântica de Espanha - entre Sevilha e a fronteira com Portugal -, normalmente contam com cerca de 200 trabalhadores, a maioria oriundos de Marrocos e da Roménia, que colhem as delicadas frutas e as embalam para o transporte. Mas, este ano, Picón conta com menos de 100, em grande parte residentes locais, e não tem ideia de como fará a colheita.





"Nós conseguimos sobreviver a uma má colheita, mas quando temos 80% da produção pronta para ser colhida e ninguém para o fazer, sentimo-nos impotentes", disse Picón. "Não sabemos como isto vai acabar."