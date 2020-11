Moderna vai pedir aprovação da vacina aos reguladores. Ações disparam 16%

A Moderna vai pedir uma aprovação de emergência da sua vacina para a covid-19 aos reguladores dos Estados Unidos e Europa esta segunda-feira, depois de uma nova análise ter mostrado que a vacina é altamente eficaz na prevenção do novo coronavírus e que não coloca problemas de segurança.





A análise, que incluiu 196 casos, concluiu que a vacina tem um grau de eficácia de 94,1%, em linha com os resultados preliminares divulgados no início deste mês. Nenhum dos participantes do estudo que recebeu a vacina desenvolveu covid-19 grave. Todos os 30 casos graves observados no estudo ocorreram em participantes que receberam injeções de placebo, de acordo com um comunicado da empresa.





Os novos resultados colocam a empresa de biotecnologia sediada em Cambridge, Massachusetts, a caminho de ter uma das primeiras vacinas para a covid-19 aprovada nos EUA. Antes, já Pfizer e a BioNTech pediram autorização aos reguladores dos EUA para a sua vacina, que deverá ser analisada antes da da Moderna.





A biofarmacêutica, que vai apresentar hoje o pedido, acredita que este será analisado pela Food and Drug Administration dos EUA (FD) a 17 de dezembro, uma semana depois da revisão da vacina da Pfizer.





"Temos trabalhado sem parar nas últimas semanas" para preparar os dados da vacina para serem enviados aos reguladores, disse Stephane Bancel, CEO da Moderna, numa entrevista citada pela Bloomberg.





"Estamos prontos hoje para enviar a vacina", acrescentou Bancel. "Temos milhões de doses prontas, e temos mais e mais a cada dois dias."





As ações da Moderna estão a disparar mais de 16% na pré-abertura de Wall Street.