Wall Street estreia dezembro a marcar novos recordes. Vacinas dão injeção de otimismo

O Dow Jones fechou a somar 0,63%, para os 29.823,92 pontos, a cerca de 300 pontos do seu máximo historio de 30.116,51 pontos alcançado na passada terça-feira.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,13% para 3.662,45 pontos, naquele que é um recorde de fecho. Durante a sessão chegou a atingir os 3.678,45 pontos, um novo máximo de sempre.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,28% para 12.355,11 pontos, depois de ter atingido um novo máximo histórico durante o dia, nos 12.405,79 pontos. Cotadas como a Apple, Alphabet e Microsoft ajudaram a este desempenho do índice.

A animar os principais índices de Wall Street neste arranque do mês de dezembro esteve a expectativa de mais estímulos à economia dos Estados Unidos, numa altura em que democratas e republicanos se alinharam para um pacote perto dos dois biliões de dólares – que terá agora de passar no Congresso e depois na Casa Branca.

A ajudar esteve também ao otimismo em torno do andamento de vacinas promissoras que têm sido anunciadas contra a covid-19, que se espera que possam ficar disponíveis em breve – com a Pfizer e a Moderna a avançarem com os pedidos de autorização na Europa e nos EUA.

Novembro, recorde-se, foi risonho para as bolsas norte-americanas. Tratou-se do melhor mês desde abril para o Nasdaq, com um ganho agregado de 11,8%. Já o Dow estabeleceu o seu maior ganho mensal desde janeiro de 1987 com uma valorização acumulada de 11,9%, e o S&P 500 teve o seu melhor novembro de sempre, com um acréscimo de 10,8%.