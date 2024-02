Mondelez retira lote de barritas Milka por suspeita de presença de fragmentos de plástico

Leia Também Preços do cacau deixam sabor amargo a fabricantes de chocolates

A Mondelez International anunciou, esta sexta-feira, que decidiuapós detetarEm comunicado enviado às redações,a empresa especifica que o problema diz respeito a unidades do lote OSK0934422 da barrita Milka 37g Oreo Choco, com data de validade de 01/08/2024 e o código de barras 762221071869, apelando para os consumidores que eventualmente adquiriram o produto para o descartarem.A Mondelez International deixa claro que, garantindo que "o restante portfólio de produtos Oreo e Milka da Mondelez Portugal não se encontra afetado por este incidente"."De todo o modo, e em linha com a política da empresa, em dar prioridade à segurança dos seus consumidores, foram tomadas as medidas de prevenção necessárias em coordenação com as autoridades e foi solicitada a recolha de todas as barritas do lote afetado", sublinha.Além da Milka, a Mondelez International é dona de marcas de chocolates como Cadbury e Toblerone, das bolachas Oreo, belVita e Triunfo ou do queijo para barrar Philadelphia.