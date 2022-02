Moody's mantém rating das Infraestruturas de Portugal dois níveis acima de "lixo"

Por sua vez, a Moody’s reiterou também hoje o rating de Baa2 do programa de European Medium Term Notes (EMTN - emissão de obrigações de médio prazo) da IP, no valor de três mil milhões de euros

Moody's manteve o rating da dívida garantida sénior da Infraestruturas de Portugal dois níveis acima do "lixo" (Baa2), com outlook (perspetiva para a evolução da qualidade do crédito) estável, segundo o relatório a que o Negócios teve acesso.A agência de rating justifica a sua decisão com o facto de "em dezembro a IP ter reembolsado 500 milhões de notas seniores não garantidas, a última parte restante da dívida avaliada não garantida pelogoverno português".