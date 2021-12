IP lança concurso de 36 milhões para a Linha de Cascais

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso para a empreitada de modernização da via e catenária da linha de Cascais, que integra o plano de requalificação desta ligação ferroviária que vai exigir um investimento de cerca de 100 milhões de euros





Em comunicado, a empresa pública salienta esta segunda-feira que o concurso publico internacional para a contratação da empreitada de modernização da via e catenária já está a decorrer, estando envolvido nestes trabalhos um investimento estimado em 36 milhões de euros.





No âmbito da empreitada para a via e catenária está prevista, diz a IP, a migração do atual sistema de eletrificação da linha de Cascais, atualmente a 1500 V para 25 kV, que "permitirá harmonizar as condições de exploração desta linha com o resto da rede ferroviária nacional e reduzir anualmente em mais de 1 milhão de euros os custos de energia suportados pela CP com a operação do serviço".





Nesta empreitada estão ainda previstas várias outras intervenções, como a implementação de sete novas diagonais de contravia, alterações de layout nas estações de Oeiras e Cascais e a criação de uma nova ligação ao Parque de Material de Carcavelos.





A IP refere ainda que esta intervenção, que integra o projeto de modernização e requalificação integral da linha de Cascais, cofinanciado pelo POSEUR no âmbito do Portugal 2020, tem como objetivo "aumentar a sustentabilidade, económica e ambiental a qualidade e a eficiência do serviço ferroviário de modo a incentivar utilização do transporte publico para os milhares de pessoas que diariamente se deslocam para Lisboa".





No total, o investimento na modernização da linha de Cascais vai envolver além da catenária e via, cujo concurso está já em curso, energia de tração, incluindo a construção de nova subestação de tração em Sete Rios, uma empreitada que está em contratação.





Em curso está também, neste âmbito, a empreitada para a sinalização eletrónica e em preparação estão os concursos para a implementação de sistemas de videovigilância e informação ao público.





O investimento global na linha de Cascais vai ainda envolver a beneficiação de estações e apeadeiros, intervenções em passagens de nível e nos atravessamentos, assim como a supressão da passagem de nível rodoviária de São João, última passagem de nível rodoviária ainda em funcionamento na linha de Cascais , estando em ambos os casos os projetos em elaboração.





"Um projeto de grande importância cuja concretização, aliado à aquisição de novos comboios para os serviços suburbanos que a CP está a promover, irá reforçar e melhorar substancialmente a oferta de transporte público, potenciando o crescimento da procura e a maior sustentabilidade económico-financeira do sistema ferroviário na região de Lisboa", diz a IP na mesma nota.