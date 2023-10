Moov Matosinhos de 16 milhões toma lugar de antiga conserveira

O grupo tirsense Endutex, que detém dois hotéis no Brasil e acaba de inaugurar, em Lisboa, o seu quinto Moov em Portugal, arranca com a construção daquela que será a maior unidade da marca hoteleira, com 143 quartos e 44 apartamentos, no quarteirão das antigas conserveiras “Algarve Exportador” e “Rainha do Sado”.



Fundada em 1970, a Endutex é uma das maiores produtoras mundiais de têxteis técnicos, tendo há uma dúzia de anos lançado a marca hoteleira Moov, que está em franca expansão. Conta já com cinco hotéis em Portugal (no Porto, Lisboa, Oeiras, Évora e Matosinhos) e dois no Brasil (em Curitiba e em Porto Alegre), país que acolhe também uma das duas unidades industriais do grupo sediado em Santo Tirso.

