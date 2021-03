Moratórias bancárias para juros vão mesmo acabar em março para setores menos afetados

O Governo admite maior preocupação com o fim das moratórias bancárias em setembro, altura em que empresas e famílias começam a ter de pagar o capital em dívida.



O pagamento de juros começam a partir de 31 de março, exceto nos setores mais afetados.





Assim, Pedro Siza Vieira diz que o início do pagamento de juros a partir de 31 de março para os setores menos afetados não sofrerá alteração, já que "não existe possibilidade dentro do enquadramento definido pela EBA para proceder à extensão de moratória de juros".Agora, acrescentou, "a noção do que vamos recebendo da banca é que o valor destes juros não é muito significativo e de uma maneira geral os bancos estão a trabalhar com clientes para avaliar a situação e a capacidade para fazer face ao pagamento", abrangendo industriais, serviços e algum comércio. Mas assume que essa componente "de uma maneira geral não é matéria de preocupação", assumindo, no entanto, preocupação maior "em relação às moratórias bancárias que terminam no final de setembro" e em relação a essas "estamos a trabalhar afincadamente para poder estender maturidade em relação ao setores e empresas que, em função das suas características, vão demorar mais a recuperar".O que o Governo agora estendeu foi o início do reembolso das linhas de crédito concedidas ao abrigo das linhas covid.