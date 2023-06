João Moreira Rato vai deixar a presidência do conselho de administração do Banco CTT no final deste mês. Em comunicado, os CTT informam que o antigo presidente do IGCP "cessa funções no final deste mês de junho, a seu pedido, e por razões pessoais, na sequência de renúncia ao cargo apresentada em maio passado".

Quanto ao seu substituto, adiantem qe estão "já a decorrer, junto do regulador, as diligências formais conducentes à nomeação de um novo presidente do Conselho de Administração do Banco CTT".

"Os CTT agradecem a dedicação com que João Moreira Rato desempenhou as funções que agora termina", acrescenta a empresa liderada por João Bento.



A saída do gestor acontece depois de ter dito numa entrevista à CNN, no final de maio, que o Estado devia interromper a emissão dos certificados de aforro. Uma declaração que gerou polémica porque poucos dias depois o Governo anunciou que ia descontinuar a Série E destes certificados e lançar uma nova com taxa de remuneração mais baixa.



Chairman do Banco CTT desde 2019 e Senior Advisor da Morgan Stanley desde 2015, João Moreira tem, igualmente, atuado como consultor independente para empresas multinacionais.

Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa em 1993 e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago em 2000,

foi presidente do IGCP (instituto que gere a dívida pública) entre entre 2012 e 2014.