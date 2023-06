CTT anunciam recompra de 20 milhões de euros em ações próprias

Leia Também CTT pagam dividendo de 12,5 cêntimos a 19 de maio

O conselho de administração dos CTT aprovou um programa de recompra de ações no valor total de 20 milhões de euros. A informação foi esta quarta-feira comunicada pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Os CTT - Correios de Portugal anunciam ter sido deliberada na reunião do conselho de administração realizada hoje a implementação de um programa de recompra de ações no montante global de 20 milhões de euros, equivalente a 4,1% da capitalização bolsista dos CTT", pode ler-se na nota.O programa de recompra será implementado ao longo dos próximos 12 meses, tendo como objetivos "a recompra de um máximo de até 7,65 milhões de ações, representativas de um valor nominal máximo de 3.835.000 euros, que corresponde a 5,3% do capital social, e a redução de até ao mesmo montante do capital social mediante extinção das ações próprias adquiridas".A redução de capital para extinção das ações próprias adquiridas ao abrigo do programa em causa será sujeita a aprovação pela próxima assembleia-geral dos CTT, acrescenta a empresa, referindo que, com este anúncio, "os CTT reforçam o seu compromisso com a implementação de uma política de remuneração atrativa, constituindo uma fonte de rendimento adequada para os seus acionistas".Num outro documento divulgado na CMVM, os CTT referem que o período do programa de recompra começará a 26 de junho e durará até 25 de junho de 2024 (inclusive), "sem prejuízo de terminar em data anterior" caso sejam atingidos número máximo de ações a adquirir ou o montante máximo definido.Os CTT indicaram ainda que a contrapartida mínima e máxima das aquisições no âmbito do programa "deverá conter-se num intervalo de 10% para menos e para mais, relativamente à cotação das ações da sociedade no mercado regulamentado Euronext Lisbon, no fecho da sessão de negociação imediatamente anterior à data de aquisição ou à constituição do direito de aquisição ou atribuição de ações".foi anunciada a 27 de abril.Os CTT pagaram a 19 de maio um dividendo de 12,5 cêntimos brutos por ação relativo ao ano fiscal de 2022.