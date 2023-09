Banco CTT com meta de 25 a 30 milhões de euros de lucros antes de impostos para 2025

O Banco CTT tem a "ambição" de atingir um resultado antes de impostos de 25 a 30 milhões de euros em 2025, alavancado por um "crescimento acelerado dos volumes de negócio".



Em comunicado, enviado esta quinta-feira, à Comissão Do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que informa sobre a atualização da estratégia, os CTT indicam que as metas do Banco para 2025 passam por "um crescimento acelerado dos volumes de negócio (volume total equivalente a crédito mais recursos) de 9% para 15% de TMVA [Taxa Média de Variação Anual] esperado em 2022-2025, levando assim a uma ambição de 7.000 milhões de euros em volume total".



Um crescimento que será sustentado sobretudo pelo aumento de clientes, com o Banco CTT a apontar atingir "700-750 mil contas correntes até 2025".



Outra ambição expressa pelo Banco CTT passa pelo reforço da posição de capital, "em consequência da saída prevista dos cartões de crédito Universo, libertando mais 300 milhões de euros de ativos ponderados pelo risco" e do "aumento de capital da Tranquilidade/Generali [que carece, entre outras condições precedentes, de não oposição regulatória] (+25 milhões de euros)".



Tal, assinala, "conduzirá a uma maior flexibilidade na gestão dos futuros requisitos [requisito mínimo de fundos próprios e passíveis elegíveis estabelecido pela autoridade de resolução], uma vez que o Banco CTT foi promovido de uma 'estratégia de liquidação' para uma 'estratégia de resolução' e, por conseguinte, está sujeito a um requisito vinculativo de 23.33% (incluindo CBR, requisitos combinados de 'buffer') de ativos ponderados pelo risco a partir de junho de 2026".



"Concretizar a rentabilidade do negócio bancário" é então outra das ambições, com o banco a especificar que o RAI que espera atingir de 25-30 milhões de euros em 2025 incorpora já "investimentos relevantes em plataformas-chave, equivalente a um RoTE de 11-13% em 2025, acima da aspiração comparável divulgada no Capital Markets Day (CMD).



Este comunicado vem precisamente atualizar a estratégia revelada por essa ocasião, em junho de 2022, levando em conta designadamente o contexto de atuação do banco que "se carateriza por ter atingido 625 mil contas desde o início das operações (equivalente a 700 mil clientes)", assim como "por um renovado ambiente macro, a nível económico e financeiro, com taxas de juro positivas e mais elevadas" e pela "parceria com a Tranquilidade/Generali que se centra no 'upselling' de serviços de 'bancaassurance'", resume.