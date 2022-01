Morreu José, o mais velho do clã Amorim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em setembro de 1987, em discordância com o já falecido Américo Amorim, que decidiu levar a Corticeira Amorim para o mercado de capitais, José Ferreira Amorim abandonou os negócios da família. O irmão mais velho do clã passou, então, a pedalar a sua própria bicicleta empresarial, sendo que o que gostava mesmo era de gerir as suas três herdades – duas em Abrantes, uma em Coruche.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...