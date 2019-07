Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), morreu esta quinta-feira, aos 60 anos, de acordo com o Expresso.





Segundo a mesma publicação, o líder da AEP estava internado no IPO do Porto desde segunda-feira.





Paulo Nunes de Almeida assumiu a presidência da AEP em 2014, depois de ter estado durante seis anos no lugar de vice-presidente. Era também presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da SAD do clube.





Nascido no Porto a 24 de março de 1959 e licenciado em Economia na Universidade do Porto, Paulo Nunes de Almeida foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). Posteriormente, ocupou cargos na Associação Comercial do Porto (ACP), na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), na Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e, finalmente na Associação Empresarial de Portugal.





Recentemente, foi condecorado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito Empresarial, um reconhecimento pelo seu papel enquanto dirigente associativo na defesa das empresas e da economia nacional.





Antes, já havia recebido o Prémio Carreira da ANJE 2016, atribuído pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).



Em janeiro deste ano, Paulo Nunes de Almeida foi o convidado da Conversa Capital, do Jornal de Negócios e Antena 1, cuja entrevista pode ser vista aqui.