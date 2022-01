Multas no âmbito do RGPD atingiram 1.087 milhões de euros na Europa em 2021

No ano passado, as multas aplicadas por autoridades de proteção de dados no espaço europeu aumentaram 585% face aos dados de 2020. As contas são feitas no relatório da DLA Piper.

