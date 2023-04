Multimilionários estão menos ricos este ano. Musk perde trono para Arnault

Leia Também Dono da Zara vai receber 1,7 mil milhões em dividendos





Entre os dez homens mais ricos estão também Bill Gates, fundador da Microsoft, Michael Bloomberg, co-fundador da plataforma Bloomberg, Carlos Slim Helu, dono da América Móvil - maior operadora de telecomunicações do México -, Mukesh Ambani, CEO e maior acionista da Reliance Industries Limited, e Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft.



Destes, apenas Michael Bloomberg e Carlos Slim Helu viram a fortuna aumentar no último ano, tendo esta passado dos 82 mil milhões para os 94,5 mil milhões e dos 81,2 mil milhões para os 93 mil milhões, respetivamente.



Já a riqueza de Bill Gates diminuiu dos 129 mil milhões para os 104 mil milhões, enquanto a de Ambani passou de 90,7 mil milhões para 83,4 mil milhões e a de Ballmer dos 91,4 mil milhões para os 80,7 mil milhões.



Estados Unidos concentram maior fatia de multimilionários



Em março deste ano, a maior fatia de multimilionários continua a ser nos Estados Unidos, com 735 membros da lista a serem norte-americanos. No total, representam 4,5 biliões da riqueza. Segue-se a China - onde estão incluídos Hong Kong e Macau - em segundo lugar, com 562 multimilionários, e a Índia, com 169.



Os multimilionários estão menos ricos do que há um ano. A conclusão foi divulgada esta terça-feira pela Forbes, que revela que, juntos, os multimilionários em todo o mundo totalizam 12,2 biliões de dólares, menos 500 mil milhões do que em março de 2022.No total, a Forbes identificou 2.640 multimilionários, valor que compara com 2.668 no ano anterior, sendo que, destes praticamente metade perdeu dinheiro face ao mesmo período do ano anterior.A queda nas maiores fortunas acontece num ano marcado por sucessivas subidas das taxas de juro por parte dos bancos centrais, que valeu aos principais índices bolsistas um ano de queda Entre a lista de figuras que viram a fortuna encolher, está Elon Musk, que passou do homem mais rico do mundo para o segundo, com uma fortuna de 180 mil milhões de dólares. Há um ano, a fortuna do fundador da Tesla era de 219 mil milhões. Na base do golpe da sua riqueza esteve a aquisição do Twitter, por 44 mil milhões de euros, que levou a uma queda nas ações da Tesla.O pódio é agora ocupado por Bernard Arnault, dono do grupo LVMH - que detém marcas como a Louis Vuitton e a Dior -, cuja riqueza está avaliada em 211 mil milhões de dólares. Trata-se da primeira vez que um francês lidera o ranking.Também Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, e Warren Buffet, fundador da