Multinacional finlandesa investe 1,5 milhões em Esposende e cria 30 empregos

A multinacional finlandesa Wärtsilä abriu uma unidade industrial em Esposende, que se dedicará à reparação de componentes de motores de barcos e que, numa primeira fase, emprega 30 quadros "altamente especializados", anunciou o município.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o município acrescenta que se trata de um investimento inicial de 1,5 milhões de euros. "A unidade fabril de Esposende da Wärtsilä procederá à reparação de componentes de motores de barcos, além de acolher um 'cluster' que desenvolverá estudos na área da construção de centrais para todo o mundo", refere o documento.

Citado no mesmo comunicado, o presidente da Câmara de Esposende, no distrito de Braga, destacou a "atratividade do concelho na captação de empresas, nomeadamente, empresas com expressão mundial, como é o caso da Wärtsilä".

"O município de Esposende assume-se, cada vez mais, como parceiro das empresas que laboram no nosso concelho, através da desburocratização de procedimentos que facilitam e incentivam a instalação de unidades industriais", afirmou Benjamim Pereira.

O autarca sublinhou ainda os "benefícios geográficos" da localização de Esposende, a meio caminho dos aeroportos do Porto e de Vigo e dos portos de mar de Leixões e Viana do Castelo.

A Wärtsilä produz tecnologias inteligentes para os mercados marítimos e pertence a um grupo empresarial com cerca de 19.000 colaboradores e que detém operações em mais de 200 locais e opera em 80 países.

Em 2018, teve um volume de vendas de cerca de 5,2 biliões de euros.