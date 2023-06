"Não foi o Galamba". Ministro justifica classificação de documentos da IP com "procedimentos legais"

João Galamba justificou esta terça-feira, durante a CNN Portugal Summit, que mandou classificar uma série de documentos da Infraestruturas de Portugal (IP) "por respeito aos procedimentos legais".





"Porque é que mandei classificar os documentos? Por respeito a procedimentos legais. A IP, que tem particular responsabilidades, de sua iniciativa deu início ao processo de classificação", revelou o ministro. Assim, "não foi o Galamba a classificar os documentos, não foi o Galamba que acordou e decidiu", assegurou.





Em causa está a notícia avançada esta segunda-feira pelo jornal Público, que explica que alguns documentos relacionados com a empresa foram pela primeira vez classificados como secretos. De acordo com o jornal, em causa estão documentos acessíveis a funcionários, corporações de bombeiros, Proteção Civil, empreiteiros ou subempreiteiros, já que são usados no dia-a-dia para assegurar a operação e manutenção das linhas ferroviárias.



Esta segunda-feira, em reação a esta notícia, a IP emitiu um comunicado onde esclarece que pediu a classificação de um conjunto de documentos, o que justifica com uma nova legislação e uma alteração dos estatutos.





A empresa confirmou que houve documentos que foram inicialmente classificados como confidenciais, embora circulassem por diversas entidades, tendo a 14 de junho a classificação sido corrigida: passaram a reservados.