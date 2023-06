Galamba classificou como secretos documentos da IP acessíveis a todos

A 21 de abril, o ministro das Infraestruturas classificou como secretos documentos que estão geralmente acessíveis aos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), Proteção Civil, corporações de bombeiros ou empreiteiros ferroviários têm acesso. A notícia é avançada pelo Público, que explica que em causa estão documentos operacionais usados no dia-a-dia para assegurar a operação e manutenção das linhas ferroviárias.





A classificação foi feita quando o Público solicitou ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) a consulta de documentos sobre a concessão à IP da autorização de segurança que ia caducar em maio (e que foi entretanto renovada).





O jornal explica que a classificação destes documentos como secretos torna mais complexa a gestão de tudo o que tem a ver com o Sistema Geral de Segurança da IP.





O Ministério das Infraestruturas respondeu genericamente ao jornal que a guerra da Ucrânia levou à revisão do tratamento de informação sobre infraestruturas estratégicas e diz que a iniciativa partiu da IP. No final de maio o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, dizia no entanto desconhecer qualquer pedido para classificar documentos. Segundo fonte oficial do ministério, alguns documentos passaram no dia 14 de "confidencial" para "reservado".





Diz o jornal que, se o objetivo foi impedir a transparência que a administração tem de garantir, e não a proteção do interesse público, pode estar em causa um "desvio de poder", ou seja, o exercício de um poder discricionário com objetivos diferentes dos que prevê a lei.