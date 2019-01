BiG corta preço-alvo da Navigator após revisão das estimativas de resultados

O BiG cortou as estimativas para a empresa liderada por Diogo da Silveira para incorporar o impacto do furacão Leslie na produção da Navigator. Este corte levou o banco a reduzir o preço-alvo para as ações para 5,84 euros, mantendo, contudo, a recomendação de "comprar".

A passagem do furacão Leslie por Portugal, em outubro, provocou dezenas de feridos e mais de 60 desalojados. Mas teve também um grande impacto nas empresas nas regiões mais afetadas. No caso da Navigator, esta foi mesmo obrigada a suspender a atividade na sua fábrica da Figueira da Foz devido aos danos provocados pelo fenómeno natural, estimando uma perda de produção de 10 mil toneladas de papel.

Neste cenário, o banco estima agora vendas na ordem dos 444 milhões de euros no quarto trimestre, ou seja, um aumento de 3% em comparação com o trimestre anterior. Já o Ebitda deve recuar 13% no trimestre, devido ao aumento dos custos com a energia, enquanto o lucro líquido deve crescer 3% para 53,8 milhões de euros.

Com base no corte das estimativas, os analistas do BiG decidiram também reduzir o preço-alvo para as ações para 5,84 euros, face aos anteriores 5,92 euros. Continuam, ainda assim, a recomendar a compra das ações da fabricante de papel, atribuindo um "potencial de subida de 38%", de acordo com a nota do banco.



