Navigator vai ter mais dois administradores executivos

A The Navigator Company anunciou que, em reunião do conselho de administração realizada esta terça-feira, foi decidido cooptar para administrador executivo João Paulo Lé, tendo Adriano Silveira passado a ter também funções executivas no "board" da empresa.

"Tendo em consideração que a Assembleia Geral anual de 2019 que procedeu à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2019/2022 elegeu 14 membros do conselho de administração e que, presentemente, esse órgão societário tem 13 membros e, considerando a inexistência de administradores suplentes, foi deliberado, por unanimidade, proceder ao preenchimento desse posto por cooptação, designando-se para o efeito João Paulo Cabete Gonçalves Lé para o desempenho do cargo de administrador, com funções executivas, no mandato do quadriénio em curso, com efeitos a 1 de janeiro de 2020".

Esta nomeação será objecto de ratificação na Assembleia Geral ordinária a realizar em 2020, acrescenta o comunicado divulgado junto da CMVM.

O conselho de administração deliberou ainda nomear Adriano Augusto da Silva Silveira, atual membro não-executivo do "board", como membro da Comissão Executiva da sociedade, no mandato do quadriénio em curso, com efeitos a 1 de janeiro de 2020, refere o mesmo documento.