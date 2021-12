Nórdicos do Cary Group compram portuguesa ExpressGlass

O Cary Group anunciou ter firmado um acordo para adquirir 100% do capital da empresa portuguesa GlassCo, que detém a ExpressGlass, num negócio que espera concretizado no primeiro trimestre do próximo ano, cujo valor não foi divulgado.





"A aquisição da empresa portuguesa ExpressGlass permite ao grupo continuar a sua expansão europeia. A ExpressGlass tem uma marca robusta, presta serviços de alta qualidade e tem relações consolidadas com seguradoras e outros clientes", afirma o CEO do Cary Group, Anders Jensen, citado num comunicado divulgado esta quarta-feira.





A compra da empresa, a atuar no mercado desde 2002, figura como "um passo natural na nossa jornada de consolidação e reforça a posição do grupo na Península Ibérica", reforçou Anders Jensen.





A ExpressGlass conta com 90 lojas espalhadas por Portugal, das quais cerca de metade operadas por parceiros independentes mas sob o chapéu da marca. Em 2020, a ExpressGlass registou vendas totais na ordem dos 15 milhões de euros, com os lucros a rondarem 11 milhões.



Com sede do Porto, a ExpressGlass dedica-se à reparação e substituição do vidro automóvel, prestando outros serviços especializados como, por exemplo, calibragem dos sistemas avançados de assistência ao condutor (tecnologia ADAS).





Em comunicado, o Cary Group indica que a empresa, que tem ao serviço cerca de 200 trabalhadores, vai manter a atual administração depois de efetivada a aquisição que espera fechada no primeiro trimestre de 2022.





Desde o início do ano, o Cary Group adquiriu 19 empresas, com receitas totais anuais de aproximadamente mil milhões de coroas suecas (97,5 milhões de euros ao câmbio atual).





Além da Suécia, o grupo, que fornece serviços sustentáveis de reparação de danos e assistência automóvel, opera na Dinamarca, Noruega, Reino Unido e, mais recentemente, em Espanha, onde adquiriu, no início do ano, a Ralarsa, também especializada na substituição de vidro automóvel.