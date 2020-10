Norges Bank deixa de ter participação qualificada na Sonae Capital

No prospeto da OPA, que decorre até 27 de outubro, a Efanor indicava que a oferta incidia sobre 32,643% do capital social da Sonae Capital, num investimento máximo de 57.126.046,60 euros. Com a revisão da contrapartida, a holding da família Azevedo poderá ter de despender 62.838.651,26 euros.Também esta semana, a Sonae Capital adquiriu à Ignis Capital seis centrais de cogeração localizadas em Espanha , nas regiões da Catalunha, Aragon e Castilla y Leon, numa operação de 75 milhões de euros, "dos quais 62 milhões de euros pagos à data de hoje e o remanescente sujeito ao cumprimento de um conjunto de condições, sendo pago, no máximo, até ao final de 2025", diz a Sonae Capital em comunicado , explicando que "a aquisição foi financiada com um mix adequado de capitais próprios e capitais alheios".