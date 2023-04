Norte-americana Tesla abre nova filial na China

Leia Também Milhares de despedimentos e uma "montanha-russa": O estado do Twitter nas palavras de Musk

O fabricante norte-americano de veículos elétricos Tesla abriu uma nova filial na China poucos dias após anunciar que vai construir uma nova fábrica de baterias de armazenamento de energia, informou esta sexta-feira o jornal oficial Global Times.A nova subsidiária tem um capital de dois milhões de dólares (1,81 milhões de euros) e vai centrar-se no "apoio técnico, desenvolvimento de software básico de inteligência artificial, tecnologia de geração de energia solar, serviço técnico de armazenamento de energia, e investigação e desenvolvimento de motores e sistemas de controlo e peças para automóveis", de acordo com dados da plataforma de informação empresarial Tianyancha.O jornal estatal não esclareceu se a filial está relacionada com a nova fábrica, mas destaca a expansão da Tesla na China, onde a "gigafábrica" de Xangai produziu mais de 710 mil veículos em 2022, mais de metade das vendas globais da empresa.Na segunda-feira, o fabricante de automóveis anunciou a construção de uma fábrica em Xangai onde irá produzir baterias de armazenamento de energia utilizadas para estabilizar as redes e evitar falhas, algo que já tinha feito numa fábrica na Califórnia, nos Estados Unidos.A nova fábrica, que produzirá cerca de dez mil unidades por ano, deve começar a funcionar a partir do segundo trimestre de 2024.