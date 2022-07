Alemã Trei quer vender até agosto 50 imóveis de logística por 150 milhões

A empresa alemã Trei, que faz parte do grupo Tengelmann, quer vender até agosto um portefólio de 50 imóveis de logística por 150 milhões.



A carteira de imóveis, localizados em Faro, Setúbal, Lisboa e Porto, conta com 44 Pingo Doce, um Continente, um Mini Preço e outros ativos, diz o Eco. Os supermercados têm contratos de arrendamento com um prazo de 16 anos e, segundo as contas do Eco, o valor das rendas ascende a 8,1 milhões de euros anuais.



O negócio tem o nome "Project Amália" e está a ser comercializado desde abril pela consultora CBRE.

Os 50 ativos contam com uma área total de 68.196 metros quadrados e entre as 44 lojas onde funciona o Pingo Doce, 11 lojas ficam localizadas na Área Metropolitana de Lisboa, nove no Porto, sete em Faro e 17 noutras localizações.



A carteira de imóveis inclui ainda um Continente em Setúbal, com 1.200 metros quadrados e uma renda anual de 81 mil euros, um Mini Preço em Braga, com mil metros quadrados e uma renda anual de 68 mil euros. O negócio inclui ainda um terreno de 9.700 metros quadrados no Porto e uma loja de 1.300 metros quadrados em Aveiro.



Há ainda um ativo designado "standalone", em Setúbal, por enquanto vago.