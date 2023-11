Nova dona da Efacec compra Prénatal nos Países Baixos. É a 12.ª compra de 2023

Leia Também Mutares finaliza compra da Efacec ao Estado

A Mutares firmou um acordo para a aquisição da operação da Prénatal nos Países Baixos, que será a sua 12.ª desde o início do ano, alargando o portefólio na área do retalho.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a Mutares revela que vai adquirir a operação da Prénatal, que pertence aos italianos do PRG Retail Group, incluindo as lojas e o "site", sem revelar, porém, o valor do negócio. Em paralelo, o fundo alemão diz ainda que irá celebrado um contrato de licença exclusiva para utilizar e promover a Prénatal, assim como as marcas do seu portefólio nos Países Baixos.A Mutares diz que espera fechar o negócio com a marca especializada em peças de roupa para maternidade, bebés e crianças e em produtos de puericultura, até ao final deste ano, uma operação que carece da "luz verde" das autoridades reguladoras.A Prénatal tem uma rede de 38 pontos de venda (entre "boutiques" e grandes lojas) nos Países Baixos, onde emprega cerca de 570 trabalhadores e gera receitas anuais na ordem dos 100 milhões de euros."Com esta aquisição da Prénatal nos Países Baixos estamos a reforçar o nosso segmento de retalho e alimentação. À semelhança de outros retalhistas na Europa e nos Países Baixos, também a Prénatal tem vindo a experienciar desafiantes condições de mercado. Recentemente, a empresa anunciou um programa de reestruturação para reforçar a sua posição num ambiente de mercado competitivo. Estou confiante de que, com o apoio da equipa da Mutares, a Prénatal nos Países Baixos poderá alavancar ainda mais o seu potencial para um crescimento futuro", afirmou o CFO da Mutares, Mark Friedrich, citado na mesma nota.