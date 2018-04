Novartis compra AveXis por mais de sete mil milhões de euros

O grupo farmacêutico suíço chegou a acordo com a AveXis para a aquisição da totalidade do capital pagando 218 dólares por acção. No total, a Novartis vai desembolsar 8.700 milhões de dólares (7.083 milhões de euros ao câmbio actual).

A Novartis espera fechar o negócio em meados deste ano.

A AveXis conta com vários estudos clínicos em curso para o tratamento da atrofia muscular espinal (AME) é uma doença degenerativa neuromuscular autossómica recessiva frequente, reportada em 1/10.000 nados vivos e a principal causa genética de morte, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria.

"A compra da AveXis oferece uma oportunidade extraordinária de transformar o tratamento da AME. Esperamos com entusiasmo o fecho do processo para uma transição sem problemas para os funcionários da AveXis", afirmou o CEO da Novartis, Vasant Narasimhan.