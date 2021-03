Novo Banco: Ex-supervisor do BdP convicto que não teve acesso a informação relevante sobre BES

Vasco Pereira esteve esta manhã a ser ouvido na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, uma audição que não fazia parte do lote inicial aprovado pelos deputados, mas que foi pedida pelo PSD no decurso dos trabalhos desta comissão.O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, perguntou a Vasco Pereira se, desde que assumiu a supervisão, o Banco de Portugal "sabia que o BES e o conjunto de entidades que à volta do banco gravitavam não estavam a ser transparentes" com o supervisor. "Ponhamos a coisa em termos de termos indícios em algumas matérias de que isso podia estar a acontecer", começou por responder.Perante a insistência de Cotrim Figueiredo, o ex-diretor de supervisão do BdP foi perentório: "As nossas convicções é que havia informação que podia ser relevante para a supervisão e que nós não a estávamos a ter".Para o deputado liberal, destas declarações a conclusão é que "basicamente o que o BES esteve a fazer foi a ludibriar o Banco de Portugal durante anos", tendo os responsáveis do supervisor "consciência disso mesmo"."E refugiam-se em processos como este da nota informativa de 25 de fevereiro onde consta esta extraordinária frase de que 'se passássemos a consolidar a outro nível se calhar víamos os eventuais impactos das performances negativas dessas entidades e teriam impacto imediato no consumo de capital do banco, situação que não deixa traduzir a verdade dos factos'", criticou o deputado da Iniciativa Liberal.Na parte final da audição, e no período de perguntas do deputado do PSD Alberto Fonseca, Vasco Pereira considerou que não podia dizer "que a supervisão falhou só porque houve este acidente grave, gravíssimo do BES"."O exercício da supervisão, ele próprio, envolve riscos. E o risco é do objetivo que pretende não ser atingido, porque há risco e isso tem a ver com a forma como se trabalha, com as competências que temos, com a dimensão de recursos, com os instrumentos que temos para atuar. Tudo isso influencia o resultado da supervisão", justificou.Para o ex-diretor no BdP, avaliar a supervisão por um acidente não é justo."É um acidente grave, não há dúvida. É se como relativamente à Polícia de Viação -- que hoje já não existe -- dizer que não atua e é ineficaz porque houve um acidente. A questão não está aí, é quantos acidentes é que a polícia evitou", comparou.