Novo Banco passa a poder pagar mais aos gestores

Fim da reestruturação retira limites impostos por Bruxelas aos salários dos administradores. CEO do Novo Banco considera que a conclusão do processo é um marco. Valores em litígio com o Fundo de Resolução ainda podem ditar despesa para o Estado.











