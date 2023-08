Novo gigante no luxo: Tapestry compra dona de Michael Kors, Versace e Jimmy Choo por 8,5 mil milhões de dólares

A Tapestry, que detém as marcas Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, chegou a acordo para comprar a Capri, casa-mãe de marcas icónicas do luxo como a Versace, Michael Kors e Jimmy Choo. A nova empresa será o quarto maior grupo mundial no mercado do luxo.

