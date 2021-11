Novo polo industrial em Ponte de Lima pronto em 2023 por mais de 2,4 milhões de euros

Leia Também Movimento alerta câmaras do Alto Minho para projeto transfronteiriço de lítio

O novo polo industrial de Calvelo, em Ponte de Lima, com 141.673 metros quadrados divididos em 42 lotes, tem conclusão prevista para 2023, num investimento superior a 2,4 milhões de euros financiado pelo Norte 2020, foi esta quinta-feira divulgado.Os lotes destinam-se à instalação de indústrias ou serviços, sendo que a Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, como entidade gestora, coordenará a prestação de serviços comuns aos operadores económicos.É competência do município o licenciamento de construção e de utilização, e o prazo de execução da empreitada é de 22 meses.Segundo a Câmara presidida por Vasco Ferraz (CDS-PP), o novo polo industrial de Calvelo, "à semelhança do da Gemieira, da Queijada, do futuro polo industrial do Granito - direcionado para a exploração do granito - vem dar continuidade e fortalecer a atividade económica no concelho".Para a autarquia, o investimento que vai agora iniciar-se pretende "promover uma dinâmica capaz de atrair investimento para o território, assim como a fixação empresas e trabalhadores".A construção da nova zona industrial "foi consignada à empresa Armindo Fernandes Gomes Lda., num investimento no valor total de 2.468.622,08 euros do orçamento municipal, tendo sido submetido a uma candidatura, no âmbito do Programa Norte 2020".ABC // JAPLusa/Fim