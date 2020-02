Novo presidente da ANJE fechou negócio de comida nova-iorquina

A NY Sliders encerrou os cinco restaurantes em Braga, Porto, Coimbra e Lisboa. Alexandre Meireles, líder dos jovens empresários portugueses, trocou os hambúrgueres pelo poke do Havai e dirige as clínicas criadas pela mãe.

Depois de terminar o curso de Engenharia Eletrotécnica, em 2009, Alexandre Meireles foi servir à mesa no Le Marais, um dos restaurantes de que o tio José é proprietário nos Estados Unidos. E foi do outro lado do Atlântico que o filho do "chef" Francisco Meireles trouxe a ideia de adaptar para o mercado português os mini hambúrgueres de inspiração nova-iorquina, um negócio que viria a concretizar em 2013.