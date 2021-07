Nuno Pinto de Magalhães é novo líder da administração da Sociedade Central de Cervejas 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) escolheu um novo presidente para o conselho de administração, alguém bem conhecido desta casa: Nuno Pinto de Magalhães.

Com uma carreira de 47 anos na Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a qual integrou em 1974, Pinto de Magalhães passou por praticamente todas as áreas funcionais.

O novo presidente da administração foi designado, com efeitos a 1 de julho de 2021. Até agora desempenhava as funções de provedor e diretor de comunicação e relações institucionais da SCC, que é parte integrante do grupo Heineken.

Entre outros cargos, Nuno Pinto de Magalhães é também presidente da Fundação Luso, presidente da Auto Regulação Publicitária e presidente da Câmara do Comércio Portugal-Holanda.