O Caraças com falta de pessoal à venda por 2,7 milhões

“Informamos que devido à ausência de pessoal para trabalhar nos vemos forçados a encerrar ao sábado no horário de almoço”, lê-se no papel colado à porta de um dos restaurantes da rua das Taipas, uma das mais castiças e antigas do Porto.

