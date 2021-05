O que vai ser diferente a partir de agora no grupo português

Quase a completar 75 anos, a Mota-Engil tem pela frente novos desafios. Ao contrário do que acontecia até aqui, a família Mota terá de partilhar o poder e até a visão estratégica com o novo acionista de referência da construtora, a chinesa CCCC. Mas, por outro lado, a entrada da quarta maior construtora do mundo no capital da Mota-Engil pode vir a assegurar uma melhoria das condições de financiamento dos projetos, com o maior envolvimento da banca chinesa, mas também a capacidade para concorrer a projetos de maior dimensão.

