OPA da família Queiroz Pereira sobre a Semapa arranca já amanhã a 12,17 euros por ação

A Sodim, holding da família Queiroz Pereira, formalizou esta segunda-feira a oferta pública de aquisição (OPA) sobre 28,1% do capital da Semapa. A contrapartida oferecida é de 12,17 euros por ação e a oferta decorre a partir de 27 de abril e termina a 25 de maio.A holding recorda que o anúncio preliminar da OPA, a 18 de fevereiro, previa um preço de 11,40 euros por ação da Semapa, no entanto, a 6 de abril esse valor foi elevado para 12,17 euros.

No anúncio de lançamento a Semapa esclarece que ao valor da contrapartida terá de ser subtraído o dividendo que a empresa deverá pagar entretanto e antes do fim do prazo da OPA. "É expectável que a distribuição de dividendos ocorra no prazo de dez dias após a data da realização da assembleia geral de acionistas (…) e antes do encerramento do período da oferta", refere a Sodim, adiantando que "nesse caso o valor a pagar por ação no âmbito da oferta 11,66 euros".

A assembleia geral da Semapa decorre já a 30 de abril e nessa data os acionistas deverão aprovar o divendo de 51,2 cêntimos por ação relativo ao último exercício. A família Queiroz Pereira, com 71,906% do capital, irá embolsar cerca de 30 milhões de euros em dividendos, um valor que poderá usar para pagar parte do valor pago na oferta.

Ou seja, a confirmar-se este cenário, em vez dos 277,86 milhões de euros que a família teria de pagar, caso todos os investidores vendessem as suas ações [22.831.666] à Sodim, apenas terá que investir 236,96 milhões.

No entanto, mesmo o valor revisto continua a ser considerado baixo quer por vários acionistas minoritários, incluindo o Bankinter.A oferta incide sobre 22.831.666 ações, pelo que o montante máximo a pagar pela Sodim poderá ascender a 277.861.376 euros. A holding indica que, para esse efeito, dispõe de uma carta compromisso com o BCP e Caixa Geral de Depósitos no valor de 250 milhões de euros e os remanescentes 27.861.376 euros encontram-se em dois depósitos, no valor de 13.930.688 euros cada, junto de cada um dos bancos.A oferta está condicionada a que a Sodim consiga atingir 90% dos direitos de voto na Semapa, podendo, no entanto, renunciar a esta condição para o sucesso da OPA, indica o comunicado.O apuramento do resultado da OPA realizar-se-á a 26 de maio em sessão especial da Euronext Lisbon.

(notícia em atualização)