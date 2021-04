Bolsa nacional negoceia à tona da água. Semapa lidera quedas no arranque da OPA

Sodim, holding da família Queiroz Pereira, formalizou a OPA sobre os 28,1% do capital da Semapa que não detém . A contrapartida oferecida é de 12,17 euros por ação e a oferta decorre entre hoje, dia 27 de abril, e termina a 25 de maio.





A oferta da Sodim foi revista em alta de 11,40 euros por ação, em fevereiro, para os 12,17 euros, em abril. Ainda assim, o novo valor parece ainda não agradar aos acionisas minoritários. Ao valor da OPA de 12,17 euros deve ser subtraído o dividendo de 51,2 cêntimos, se este for pago antes da oferta se concretizar.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a negociar na linha de água, nos 5.023,20 pontos, no dia em que arranca a OPA (Oferta Pública de Aquisição) da família Queiroz Pereira sobre a Semapa, que vai liderando as quedas em Lisboa, nestes minutos iniciais.Ontem, já depois do fecho de sessão, aNeste primeiro dia da operação, as ações da empresa nacional, que é dona, entre outras, da Navigator e da Secil, estão a cair 0,82% para os 12,06 euros por ação.No resto da praça portuguesa, registam-se quedas também no BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a perder 0,52% para os 11,47 cêntimos por ação e na Navigator, que perde 0,42% para os 2,86 euros por ação, à boleia da Semapa.A contrabalançar a bolsa nacional estão as empresas do setor da energia. A EDP e a EDP Renováveis ganham cerca de 0,5%, ao passo que a Galp avança 0,4% para os 9,54 euros por ação.(Em atualização)