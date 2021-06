Orange, MásMóvil e fundos podem estar na corrida pela Altice Portugal

Leia Também Altice começa a preparar venda da dona da Meo

A possível venda da Altice Portugal já estará a despertar atenções entre alguns gigantes das telecomunicações. Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Expresso , que refere "fontes financeiras e do sector das telecomunicações", existem "vários potenciais candidatos" à compra da dona da Meo.A francesa Orange, que já foi parceira da NOS, a espanhola MásMóvil, que detém a Nowo, e o fundo KKR, que chegou a deter a Nowo e a Oni Telecom, são os candidatos apurados pelo semanário.A potencial venda da Altice Portugal poderá render entre seis a sete mil milhões de euros aos franceses do grupo Altice, liderado por Patrick Drahi, segundo previsões dos analistas. O semanário sublinha que "todos os cenários estão em aberto", incluindo a venda parcial de ativos ou mesmo a manutenção da empresa por parte dos franceses. Na semana passada, a Altice reagiu às notícias sobre a venda referindo que não passavam de "rumores e especulações".