Bruxelas abre "investigação exaustiva" a fusão da Orange com a MásMóvil

Leia Também Orange e MásMóvil em negociações exclusivas para criar 'joint-venture'

Leia Também Orange, MásMóvil e fundos podem estar na corrida pela Altice Portugal

A Comissão Europeia abriu uma "investigação exaustiva" à possível fusão da Orange com a MásMóvil. Bruxelas diz-se "preocupada" com a possibilidade de que a operação de concentração resulte num aumento dos preços e numa redução da qualidade dos serviços, dando assim início à chamada "Fase 2"."A investigação preliminar indica que a Orange e a MásMóvel são concorrentes próximos no mercado espanhol", afirma a Comissão Europeia, tendo identificados dois pontos de especial preocupação."A operação diminuiria o número de operadores em Espanha, eliminando assim um concorrente inovador e significativo. Isto poderia dar lugar a preços mais elevados e a uma menor qualidade dos serviços de telecomunicações", pode ler-se. O outro ponto de preocupações, segundo Bruxelas, prende-se com a capacidade que a operação poderá ter de limitar o acesso dos operadores virtuais à rede móvel."Isto poderia reduzir a capacidade destes operadores para concorrerem, podendo traduzir-se em preços mais elevados e uma menor qualidade dos serviços para os clientes finais em Espanha", reforça.A Comissão Europeia tem agora 90 dias úteis, ou seja, até 21 de agosto de 2023, para tomar uma decisão.A Orange e a MásMóvil, que em Portugal detém a Nowo - que aguarda luz da Autoridade da Concorrência para ser comprada pela Vodafone - são o segundo e quarto maiores operadores em Espanha, pelo que já era esperado que a fusão fosse alvo de um elevado escrutínio por parte das autoridades, dado o tamanho da operação.As operadoras propõem a criação de uma "joint-venture" no valor de 18,6 mil milhões de euros - 7,8 mil milhões para a Orange e 10,9 mil milhões para a Másmóvil.A "Fase 2" prevê que os operadores apresentem "remédios" - ou seja, soluções encontradas que reduzam possíveis efeitos negativos da conclusão do negócio para o clientes.A decisão da Comissão Europeia neste caso poderá influenciar o curso de operações semelhates noutros países e mercados.