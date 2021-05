Altice começa a preparar venda da dona da Meo

A Altice está a preparar a venda da antiga Portugal Telecom. O processo ainda estará no início mas de acordo com os fontes ouvidas pelo Expresso o grupo controlado por Patrick Drahi mandatou um banco de investimento internacional para testar a alienação da maior operadora de telecomunicações portuguesa.



A empresa contratou o banco de investimento Lazard, de acordo com o jornal digital Eco.



O objetivo, de acordo com o semanário, será conseguir liquidez para baixar pressão sobre a dívida, que na operação europeia já supera 30 mil milhões de euros, depois de Drahi ter readquirido o controlo de 100% da Altice Europe, que também detém a francesa SFR.



De acordo com o mesmo jornal, esta poderá não ser a melhor momento, já que os principais operadores estão concentrados nos investimentos 5G e já que pode entrar em Portugal um novo concorrente. Fontes do setor admitem que haja interesse por parte de fundos de investimento.

Ao semanário, a empresa não comenta a informação. Na terça-feira o administrador financeiro da Altice Europe, Malo Corbin, afirmou estar satisfeito com a operação em Portugal e respondeu a um analista que "não há um processo ativo de venda em relação aos ativos portugueses".

A Altice pagou 5,5 mil milhões de euros pela Portugal Telecom, em 2015. Vendeu entretanto as antenas e parte da rede por 2,2 mil milhões de euros.