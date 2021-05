Altice sobre possível venda: “Trata-se de rumores e especulações”

Leia Também Altice começa a preparar venda da dona da Meo

"Rumores e especulações". É desta forma que a Altice esclarece a notícia do semanário do grupo Impresa, que na edição desta semana avançava que o grupo estaria a preparar a venda da antiga Portugal Telecom. "Trata-se de rumores e especulações que, como é do conhecimento público, têm sido recorrentes nos últimos cinco anos, não só relativos à operação do grupo Altice em Portugal, mas também relativamente a outros ativos internacionais do grupo", refere a nota da empresa, enviada às redações. A operadora acrescenta também que, no contexto europeu, se verifica que "muitos operadores internacionais, incluindo na Península Ibérica, estão envolvidos em notícias muitas vezes especulativas de compra e venda de ativos ou de fusão de empresas".Na mesma nota, a Altice Portugal refere que o grupo terá expressado "grande satisfação com a operação em Portugal", após a divulgação dos resultados trimestrais. Esta semana, a Altice Portugal revelou que as receitas atingiram os 549,1 milhões de euros até março, mais 26,9 milhões face ao mesmo período do ano passado - uma subida de 5,1%.Embora os impactos da pandemia de covid-19 "ainda se façam sentir um ano após a sua chegada a território nacional", indicou Alexandre Fonseca, o CEO da operadora, o primeiro trimestre de 2021 "revelou o ímpeto e a capacidade de resposta da Altice Portugal nos principais indicadores financeiros e operacionais."Em comunicado, a empresa destaca que "face ao ambiente regulatório adverso, hostil e imprevisível" vivido em Portugal "há mais de dois anos", "não deixa de ser ‘normal’ o aparecimento deste tipo de rumor", mencionando a "falta de visão estratégica" para o setor que existe em Portugal. Tal como tem sido referido em várias ocasiões, a Altice Portugal volta a mostrar-se descontente para com o regulador das comunicações em Portugal, a Anacom."Hoje, neste setor, não há diálogo, cooperação ou estabilidade regulatória e vive-se sem uma estratégia pública de criação de valor, com profunda falta de previsibilidade acerca dos desafios dos tempos modernos", continua a Altice. Para a empresa, "a única forma de mitigar estas especulações de mercado" passará por "voltar a colocar o setor na normalidade". "Só assim estes rumores acabam", remata a empresa.A Altice Portugal esclarece que "independentemente de quaisquer rumores", mantém o foco na "sustentabilidade e objetivos de negócios, no reforço da liderança e no crescimento sustentado".